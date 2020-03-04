المالية النيابية تقدم مقترحات لتقليل عجز الموازنة والنهوض بالواقع الاقتصادي

2020/03/04 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت اللجنة المالية النيابية هيأتي الضرائب والكمارك إرسال البيانات الخاصة بالإيرادات المالية لبحثها وإيجاد السبل التي تمكن من زيادتها ومن أهمها أتمتة جميع الإجراءات في المنافذ الحدودية،فيما قدمت مقترحات لتقليل عجز الموازنة والنهوض بالواقع الاقتصادي.

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