أقوى 4 مستجدات حول “كورونا” في العالم.. من بينها فقرة تخص العراق

2020/03/04 | 14:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت دول مختلة حول العالم، 4 مستجدات استثنائية فيما يخص فيروس “كورونا”.وتناقلت وسائل اعلام عربية ومحلية، تسجيل العراق أول حالة وفاة بفعل كورونا، بحسب تصريح وزارة صحة كردستان، إلا أن وزارة الصحة في بغداد قالت ان الشخص توفي قبل أن تظهر نتائج الفحوصات الخاصة بالتأكد من اصابته بكورونا وكان يعاني […]

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