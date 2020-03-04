لاجئون سوريون يعودون أدراجهم بعد فشلهم بالعبور نحو اليونان

2020/03/04 | 14:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر قسم من اللاجئين السوريين خلال الأيام الماضية، العودة إلى منازلهم بالولايات التركية بعد أن فشلوا باجتياز الحدود التركية اليونانية تزامناً مع تشديد الجانب اليوناني رقابته على الحدود.وأبقى عدد

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