2020/03/04 | 14:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار، اليوم الاربعاء، عن تعقيم سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت).وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، ان “اكملت مديرية الدفاع المدني من خلال فريق الاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية والذرية فريق CBRN عمليات تعقيم سجن الحوت في محافظة ذي قار”.واضافت انه “تم تعقيم كافة مفاصل السجن من اماكن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يعقم سجن الناصرية المركزي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يعقم سجن الناصرية المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).