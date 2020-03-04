بلدية العمارة تباشر بصيانة شارع الملعب وتباشر بحملة موسعة لتنظيف المدينة

2020/03/04 | 14:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية بلدية العمارة في محافظة ميسان، الأربعاء، المباشرة بأعمال اكساء الطبقة الأولى لشارع الملعب في منطقة الماجدية وسط المدينة .وقال مدير البلدية ” المهندس نورس عبد الرضا ” بتوجيه من محافظ ميسان ” علي دواي لازم ” باشرت الملاكات بأعمال اكساء الطبقة الأولى (الرابط) لشارع الملعب في منطقة الماجدية ، وأن طول الشارع

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