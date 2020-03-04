الحكيم : نريد شخصية مستقلة وغير جدلية تدير الحكومة المقبلة وصولاً للانتخابات المبكرة

2020/03/04 | 14:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الأربعاء المطالبة بان تدار الحكومة من قبل شخصية مستقلة وغير جدلية، وصولاً للانتخابات المبكرة.وذكر الحكيم، في بيان له، أن “مشتركات ومصالح كثيرة وعلاقات […]

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