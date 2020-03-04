البصرة.. تنفيذ مشاريع عمرانية بقيمة تتجاوز الـ40 مليار دينار

2020/03/04 | 14:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت قيادة شرطة البصرة عن تنفيذ عدد من المشاريع بقيمة تتجاوز 40 مليار دينار خصصت من قبل الحكومة المحلية في المحافظة، فيما انتقد وزارة الداخلية لعدم تخصيصها أي مبالغ لتطوير مبنى القيادة او بناء مراكز جديدة منذ اكثر من 15 عاما.وقال قائد الشرطة الفريق رشيد فليح في حديث صحفي تابعته […]

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