ترامب يسخر بكلمات لاذعة من منافسيه على الرئاسة

2020/03/04 | 14:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من منافسيه الديمقراطيين الساعين لنيل ترشيح حزبهم لانتخابات الرئاسة المقبلة ضده فنشر سلسلة تغريدات وزع فيها تهكماته على منافسيه المحتملين.وتزامنت تغريدات ترامب على حسابه في تويتر مع ظهور نتائج اقتراع “الثلاثاء الكبير” تباعا، والذي يجري في 14 ولاية، في إطار الانتخابات التمهيدية للمتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي.[…]

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