الاتحاد العراقي لكرة القدم يكشف موعد انتهاء مهمة المكلف بإدارة الكرة

2020/03/04 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء (4 آذار 2020)، عن موعد انتهاء مهمة المكلف بإدارة الكرة العراقية احمد عباس.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "يوم الجمعة المصادف 6 اذار 2020 ستقوم لجنة من الاتحاد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، بمقابلة المرشحين لتشكيل لجنة التطبيع المؤقتة لإدارة الاتحاد لمدة ستة أشهر، كي تقوم بالمهام الموكلة اليها من قبل الاتحاد الدولي، وحين ذاك تنتهي المهمة التي أوكلت للسيد احمد عباس ابراهيم من قبل الفيفا لإدارة شؤون الاتحاد".

وأضاف البيان: "ندعو الله أن يوفق من يقع عليهم الاختيار لإنجاز هذه المهمة بيسر، ونأمل تعاون الجميع معهم لتسهيل المهام الموكلة إليهم، وهي مهام عديدة تتطلب تظافر الجهود وتقديم العون كل من موقعه والله المستعان".

وكان الاتحاد الدولي بكرة القدم، قد قام بتكليف احمد عباس لإدارة الكرة العراقية لحين تشكيل هيأة مؤقتة.

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