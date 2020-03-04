قرعة أمم أوروبا تشعل “مواجهة ثأرية” بين طرفي نهائي “مونديال 2018”

2020/03/04 | 14:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تسببت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم للعام 2020، بمواجهة ثأرية بين طرفي نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم “روسيا 2018“.وأوقعت القرعة منتخب فرنسا بطل مونديال 2018، ووصيفه الكرواتي في المجموعة الثالثة للنسخة الثانية لدوري أمم أوروبا، في تكرار لنهائي كأس العالم لكرة القدم 2018.كما ستشهد المجموعة […]

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