تحالف القوى يدعو لتسمية رئيس وزراء يشكل حكومة توافقية

2020/03/04 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف القوى يحيى المحمدي، القوى السياسية إلى تسمية رئيس وزراء يستطيع تشكيل حكومة منسجمة وتوافقية ومقبولة.

وقال المحمدي إن جميع الخطوات والإجراءات المتبعة في ترشيح وتكليف أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء تسير وفقاً للدستور العراقي الذي وضع الآليات الدقيقة لهذه المرحلة، مبيناً أن هذه الخطوات واختيار مرشح توافقي وغير جدلي ليست بالصعوبة كما يصفها البعض خاصة وأن القوى السياسية قد وعت الدرس خلال الأسابيع الماضية وحالة السجال والمماطلة التي عاشتها العملية السياسية.

وأكد المحمدي، أن القوى السياسية أصبحت بمرمى المسؤولية، وعليها أن تعمل على تسمية شخص يستطيع تشكيل حكومة منسجمة وتوافقية ومقبولة من قبل الشعب العراقي والقوى السياسية على حد سواء، مشدداً على أن الكرة اليوم بملعب الكتل السياسية الشيعية لاختيار شخص يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية.

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