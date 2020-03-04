وفاة سجين مدان بالإرهاب ومحكوم بالمؤبد في جنوب العراق

2020/03/04 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بوفاة سجين مدان بالإرهاب ومحكوم بالمؤبد، داخل سجن جنوبي العراق.

وابلغ المصدر أن سجيناً محكوماً بالمؤبد لإدانته بقضايا إرهابية، توفي داخل سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار نتيجة لإصابته بمرض السرطان.وأضاف المصدر، أنه تم نقل الجثة إلى الطب العدلي، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

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