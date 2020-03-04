صحة واسط تهدد بفرض عقوبات قضائية على كل من لا يلتزم بإجراءات الحجر الصحي

2020/03/04 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هددت مديرية صحة محافظة واسط، بفرض عقوبات قضائية على كل من لا يلتزم بإجراءات الحجر الصحي للعائدين من الدول الموبوءة.

وقالت الدائرة في بيان إن المصابين بفيروس كورونا من سكنة قضاء الصويرة وعادا مؤخراً من إيران، مبينةً أن وضعهما الصحي مستقر.

وأكدت الدائرة انها ألزمت جميع المواطنين العائدين من إيران سواء من المنافذ الحدودية المتعددة أو المطارات بضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة الوزارية للحكومة المركزية والبقاء في المنزل وعدم مغادرته أو الاختلاط لمدة أربعة عشر يوماً.

ودعت دائرة صحة واسط، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شخص غير ملتزم ويعرض حياة المواطنين والأمن الصحي المجتمعي للخطر، مبينة أن دائرة الصحة ستقوم بمخاطبة محكمة واسط الاتحادية ومحافظة واسط حول إمكانية اتخاذ عقوبات قضائية بحق أي شخص عائد من الدول الموبوءة بالمرض ولا يلتزم بالحجر الصحي كونه يهدد الأمن الصحي لأبناء المحافظة.

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