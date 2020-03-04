مقرر البرلمان: لم يتم تحديد موعد بدء الفصل التشريعي المقبل حتى الآن

2020/03/04 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اكد مقرر مجلس النواب هوشيار قرداغ، الاربعاء، انه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد بدء الفصل التشريعي المقبل، فيما اشار الى انه لم يتم ايضا التبليغ رسميا عن تمديد العطلة التشريعية او انهاؤها .وقال قرداغ في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان “هنالك العديد من الامور التي تحتاج الى اهتمام […]

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