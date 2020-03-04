كل الأيام أيامك ياشهيد

2020/03/04 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي يمه استشهدت حتى الأمان يعود گولي ابني البطل ميخاف سواها وصيتي على الجنازة رايد تهوسين هاي الرادهه..وهاي التمناها هي الشهادة، طموح كل وطني وضع روحه فوق راحته، وسما بمبادئه إلى حيث التضحية، ليس بالغالي والنفيس المادي والعيني فحسب، بل قدم روحه قربانا إلى نيل رضا الله، لا لنيل مال أو جاه أو […]

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