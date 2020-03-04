ما صحة تسجيل أول حالة وفاة في السليمانية

2020/03/04 | 14:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الصحة في محافظة السليماني شمالي العراق، توفي رجل دين في السليمانية، اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، غير ان وزارة الصحة ال...

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