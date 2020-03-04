جنرال روسي يكشف تفاصيل المفاوضات مع الاتراك لإعادة ضخ المياه للحسكة وتل تمر

2020/03/04 | 14:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة تل تمر بشمال شرق سوريا

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