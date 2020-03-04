لي اسطري ولكم مابينها من سطور

2020/03/04 | 15:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي *كتب الدستور بالتوافق ولذا بقي التوافق حاكم على الدستور الان يتم التأسيس لاجتثاث من اجتث البعث من العملية السياسية لتبدأ بعد ذلك مسائلتهم وزجهم في طوامير السجون على طريقة البعث التقليدية الاغلبية في نظامنا الديمقراطي هي للمجموعة التي فيها {{الكورد }}على الطريقة التي اوصى بها الخليفة الثاني( الشورى) التي شكلها لاختيار من يليه […]

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