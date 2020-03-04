بعد الصين .. تحذيرات من تحول العراق الى بؤرة جديدة لكورونا

2020/03/04 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي من تحول العراق إلى "بؤرة" لفيروس كورونا المستجد في حال عدم منع التجمعات والسيطرة على المنافذ الحدودية.

وقال البياتي في تغريدة له على تويتر، إن "الدول التي انشأ الفيروس فيها بؤرة جديدة بعد الصين لم تهتم بقضية منع التجمعات والسيطرة على المنافذ الحدودية".

وأضاف أن "العراق قد يتحول الى بؤرة جديدة في العالم في حال عدم تنفيذ مقررات لجنة خلية الازمة الخاصة بالمنافذ والتجمعات".

يشار إلى أن السلطات العراقية قررت الأربعاء (26 – 2- 2020)، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 11 دولة منعا من انتشار فيروس "كورونا".

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