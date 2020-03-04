العالم أمام احتمال أزمة اقتصادية جديدة بسبب كورونا

2020/03/04 | 15:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تواصل تفشي فيروس كورونا الجديد، تواجه دول العالم احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية، وسط تحذيرات منظمات اقتصادية عالمية من خطورة تداعيات الفيروس، فيما قللت مؤسسات اقتصادية من حجم التأثير

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