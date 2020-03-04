مع قرارات أخرى.. إدارة محافظة النجف توصي بضرورة غلق المزارات الشيعية [موسع]

2020/03/04 | 15:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]أوصت إدارة محافظة النجف الأشرف، الاربعاء، بضرورة غلق المزارات الشيعية في المحافظة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فيما اتخذت عدة قرارات بهذا الشأن.

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