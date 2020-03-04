إلغاء صلاة الجمعة في جميع المدن الإيرانية بسبب كورونا

2020/03/04 | 15:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في ايران عن إلغاء صلاة الجمعة في جميع المدن الإيرانية هذا الأسبوع خشية انتشار فيروس كورونا بين المصلين.

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