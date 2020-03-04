2020/03/04 | 15:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول نواب من تحالف سائرون الى منفذ الشيب بميسان للاطلاع على اليات غلق المنفذ بعد ورود مناشدات من اهالي المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/04 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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