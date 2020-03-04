“كورونا” يتسبب بتأجيل معرض بغداد الدولي للكتاب

2020/03/04 | 15:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت جاء إعلان تأجيل الدورة السابعة والأربعين من “معرض بغداد الدولي للكتاب” متوقَّعاً في ظلّ المخاوف المتزايدة مِن تفشّي فيروس “كورونا” في العراق.حتى أن تغيير موعد

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