كلوب يكشف سبب خسارة ليفربول أمام تشيلسي

2020/03/04 | 15:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل ليفربول سلسلة نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، وتكبد هزيمة جديدة بخسارته أمام مضيفه تشيلسي (0-2)، في المباراة التي جمعتهما أمس في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.وقال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “الخسارة بهدفين دون رد ليست جيدة، ولكن في تلك الحالة من السهل التفسير”.وأضاف: “ارتكبنا خطأين كبيرين […]

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