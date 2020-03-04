2020/03/04 | 15:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، مجالس إدارات المصارف العراقية، إلى تقليل نسبة الفوائد على القروض.وقال صالح في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، إن “مشكلة العراق الاقتصادية تكمن في أن نسب الفائدة عالية لأسباب عديدة، أهمها هو التحرر الذي شهدته المصارف العراقية، حيث أعطيت الحرية لإدارة مجلس المصارف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يتحدث عن علاقة القروض باسباب المشكلة الاقتصادية في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يتحدث عن علاقة القروض باسباب المشكلة الاقتصادية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).