2020/03/04 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

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حكومة كردستان تقرر إيقاف جميع المراسم والفعاليات الدينية وخطب صلاة الجمعة بسبب ’’كورونا’’

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