2020/03/04 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة كردستان: رجل الدين الذي توفي اليوم مصاب بكورونا وأرسلنا العينات إلى بغداد كإجراء ’’روتيني’’

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاربعاء (05 آذار 2020)، من مخاطر تفشي فايروس كرونا، مبينا أن العراق قد يتحول إلى بؤرة لكورونا إذا لم يلتزم بإغلاق الحدود ومنع التجمعات.

وقال البياتي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأربعاء (04 اذار 2020)، بدء تنفيذ مشروع بناء اول ملعب كروي بعد احداث حزيران 2014.

وقال مدير ناحية المنصورية بالوكالة (45كم شرق بعقوبة) عبد الجبار العبيدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ش

بغداد اليوم - بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة، الأربعاء (4 آذار 2020)، عن تمكنها من ضبط حالات هدر للمال العام في عقد تجهيز مديرية توزيع كهرباء ميسان بمنظومات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، مبينة أن قيمة العقد تصل إلى قرابة ثلاثة مليارات دينار.

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