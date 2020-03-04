الصحة العالمية تحذر من انتقال “كورونا” للأصحاء بلمس العملات الورقية

2020/03/04 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطر جديد يلوح من إمكانية انتقال “كورونا” المستجد من المصابين به إلى الأصحاء، عبر جسر من التعامل بالعملات الورقية، فقد ذكرت “منظمة الصحة العالمية” في موقعها، أنها غير متأكدة تماما من طبيعة تعامل الفيروس مع كافة أنواع المسطحات المتواجد فيها، ومنها العملات الورقية، لذلك فهي تنصح بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أي عملة ورقية، لأن […]

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