النجف تصدر سبعة قرارات مهمة بسبب فايروس كورونا

2020/03/04 | 15:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….أصدرت خلية الأزمة بمحافظة النجف، الأربعاء، سبعة قرارات مهمة بسبب فايروس كورونا.وقالت الخلية في بيان لها تلقته ( المستقلة ) انها “عقدت اجتماعا اليوم، لمتابعة الوضع الصحي العام للمحافظة عقب تسجيل حالات اصابات جديدة بالفيروس”.وبحسب البيان فأن الخلية اصدرت عدة قرارات مهمة : ـ تمديد تاجيل الدوام الرسمي للجامعات والمدارس والملاكات […]

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