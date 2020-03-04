2020/03/04 | 15:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران توقف إقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع خشية تفيش كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/04 | 15:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران توقف إقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع خشية تفيش كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران توقف إقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع خشية تفيش كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).