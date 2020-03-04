النجف تصدر 7 توصيات بشأن “كورونا” أحداها تخص “تشييع الموتى”.. والشرطة تنفذ عدة قرارات اغلاق

2020/03/04 | 15:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، جملة قرارات بشأن الالتزام بتوصيات خلية الازمة لمواجهة كورونا، فيما اصدر محافظ النجف وكالة توصيات تضمنت اغلاق المراقد الدينية، فضلا عن تقليص اعداد المشيعين في مراسم دفن الموتى.وقالت المديرية أن “قائد الشرطة أمر الأجهزة الأمنية بغلق جميع المسابح وقاعات المناسبات والكافيهات ومنع التجمعات البشرية تنفيذا […]

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