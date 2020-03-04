2020/03/04 | 15:59 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ أربيل اليوم الأربعاء الموافق 04-03-2020، أوضحت وزارة الصحة في إقليم كردستان في تصريح، أن في عملية الفحوصات الطبية للمتشابهين، تم إطلاع فحوصات شخص آخر في محافظة السليمانية وقد تم الإعلان انه مصاب بفيروس كورونا الجديد COVID-19.و أكدت الوزارة، الشخص المصاب بفيروس كورونا الذي سجل إصابته اليوم يبلغ من العمر 70 …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة جديدة بفايروس كورونا في السليمانية لرجل عمره 70 عاما) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة جديدة بفايروس كورونا في السليمانية لرجل عمره 70 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).