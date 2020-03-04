حكومة كوردستان تعلق المراسم الدينية ومجالس العزاء في المساجد والكنائس الى اشعار آخر

2020/03/04 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزانييوم الاربعاء على اجتماع خاص بمكافحة فيروس كورونا في الاقليم.

وذكر بيان صادر عن الحكومة اليوم انه جرى في الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات والإجراءات المتخذة في إقليم كوردستان لمنع تفشي فيروس كورونا، وتطبيق التعليمات والقرارات الصحية اللازمة.

ونقل البيان عن مسرور بارزاني قوله ان الحكومة تبذل كل ما في وسعها وكل ما يلزم ضمن واجباتها، لحماية الصحة العامة من أجل وقاية وضمان سلامة المواطنين في إقليم كوردستان.

وبحسب البيان فانه تم في الاجتماع اتخاذ القرارات الاتية:

اولا: انطلاقاً من المبدأ الذي تشدد عليه جميع الأديان في سلامة الروح والجسد، ونتيجة تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في مدينة السليمانية وما تبع ذلك من إيقاف الدراسة في المدارس وجميع النشاطات في مراكز تجمعات المواطنين، عليه تقرر إيقاف جميع المراسم والشعائر والفعاليات الدينية في المساجد والكنائس والمعابد بما في ذلك خطب الجمعة في الجوامع بجميع أرجاء إقليم كوردستان وحتى إشعار آخر.

ثانيا: التأكيد على الاستمرار في تأمين جميع المستلزمات للمستشفيات ومراكز الحجر الصحي ومراكز المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان.

ثالثاً: تشديد الإجراءات لتحجيم التنقلات في جميع المنافذ والمعابر الحدودية بالشكل الذي لا يؤثر على الحركة التجارية.

رابعاً: من أجل تقليل الخسائر التي تكبدها أصحاب المحال التجارية نتيجة الإجراءات الوقائية، أوعز مجلس الوزراء الى الوزراء المختصين بتنفيذ التعليمات القانونية من أجل مراجعة الضرائب والأجور لهذه الأماكن في إطار آلية يتم فيها تقليل الخسائر المالية، فيما ستصدر الوزارات المختصة في هذا الصدد التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

خامساً: على جميع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان تنفيذ جميع التعليمات الصحية في مخيمات اللاجئين والنازحين كافة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.

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