نواب تركمان ينشقون عن الفتح ويعلنون كتلة جديدة

2020/03/04 | 16:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) ….انشق خمسة نواب تركمان عن كتلة “تحالف” الفتح بزعامة الامين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، معلنين تشكيل كيان سياسي جديد باسم “التجمع الوطني التركماني”.وجاء في الوثيقة المعنونة إلى رئيس مجلس النواب، “نحن النواب التركمان المدرجة اسماؤهم وتواقيعهم ادناه قررنا الخروج من كتلنا وتشكيل كتلة نيابية جديدة باسم ” التجمع الوطني التركماني […]

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