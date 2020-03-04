كردستان يقرر ايقاف جميع المراسم الدينية في المساجد والكنائس لمواجهة كورونا

2020/03/04 | 16:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، الاستعدادات والاجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، خلال اجتماع خاص تقرر فيه ايقاف المراسم الدينية ودور العبادة الى اشعار اخر.

وقال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "بارزاني عقد اجتماعا خاصا بمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، وجرى خلاله مناقشة آخر الاستعدادات والإجراءات المتخذة في إقليم كردستان لمنع تفشي فيروس كورونا، وتطبيق التعليمات والقرارات الصحية اللازمة".

واضاف ان "بارزاني اكد على أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها وكل ما يلزم ضمن واجباتها، لحماية الصحة العامة من أجل وقاية وضمان سلامة المواطنين في إقليم كوردستان".

وبين "تم في الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:.

أولاً: انطلاقاً من المبدأ الذي تشدد عليه جميع الأديان في سلامة الروح والجسد، ونتيجة تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في مدينة السليمانية وما تبع ذلك من إيقاف الدراسة في المدارس وجميع النشاطات في مراكز تجمعات المواطنين، عليه تقرر إيقاف جميع المراسم والشعائر والفعاليات الدينية في المساجد والكنائس والمعابد بما في ذلك خطب الجمعة في الجوامع بجميع أرجاء إقليم كردستان وحتى إشعار آخر".

ثانياً: التأكيد على الاستمرار في تأمين جميع المستلزمات للمستشفيات ومراكز الحجر الصحي ومراكز المنافذ الحدودية في إقليم كردستان.

ثالثاً: تشديد الإجراءات لتحجيم التنقلات في جميع المنافذ والمعابر الحدودية بالشكل الذي لا يؤثر على الحركة التجارية.

رابعاً: من أجل تقليل الخسائر التي تكبدها أصحاب المحال التجارية نتيجة الإجراءات الوقائية، أوعز مجلس الوزراء الى الوزراء المختصين بتنفيذ التعليمات القانونية من أجل مراجعة الضرائب والأجور لهذه الأماكن في إطار آلية يتم فيها تقليل الخسائر المالية، فيما ستصدر الوزارات المختصة في هذا الصدد التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

خامساً: على جميع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كردستان تنفيذ جميع التعليمات الصحية في مخيمات اللاجئين والنازحين كافة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.

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