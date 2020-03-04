بولندا تسجل أول اصابة بفيروس كورونا

2020/03/04 | 16:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة في البلاد مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة البولندي لوكاسز سزوموسكي إن المريض المصاب في حالة جيدة، مضيفا أنه يرقد في أحد مستشفيات مدينة زيلونا غورا.

وانتشر الفيروس المعروف رسميا باسم "كوفيد 19"، خلال الأيام الماضية، في عدد من دول أوروبا، خصوصا في فرنسا وإيطاليا.

وتسبب الفيروس المستجد في وفاة أكثر من 3180 شخصا وإصابة ما يقرب من 92 ألف شخص من مختلف دول العالم، لكن أغلب الضحايا في الصين.

وظهر كورونا لأول مرة في أواخر ديسمبر بمدينة ووهان الصينية، قبل أن ينتشر في أكثر من 60 دولة.

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