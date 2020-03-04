2020/03/04 | 16:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل كتب رئيس كتلة تمدن فائق الشيخ علي على منصته في تويتر قائلا : يطالبوني بالإعلان عن برنامجي!أقول مرة أخرى وأخرى..برنامجي هو برنامج المتظاهرين:القضاء على حكم المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وتقوية مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية..والباقي كله، من صحة وتعليم وإسكان وزراعة وصناعة ووو إلخ يأتي تباعاً.المهم أولاً القضاء على#ميليشيا_ابن_سعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي: القضاء على " ميليشيا ابن سعد " في صدارة برنامجي الحكومي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي: القضاء على " ميليشيا ابن سعد " في صدارة برنامجي الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).