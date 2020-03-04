ناشط يعلق على طعنه بالسكاكين في ساحة التحرير

2020/03/04 | 16:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد علق الناشط العراقي حسن رحم على تويتر، بعد طعنه بالسكاكين من قبل عناصر قال متظاهرون انهم من سرايا السلام قائلا :

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