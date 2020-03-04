2020/03/04 | 16:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في ايران عن إلغاء صلاة الجمعة في جميع المدن الإيرانية هذا الأسبوع خشية انتشار فيروس كورونا بين المصلين.وتفيد آخر إحصائية صادرة اليوم الأربعاء عن وزارة الصحة الإيرانية بتسجيل 586 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في إيران […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلغاء صلاة الجمعة في جميع المدن الإيرانية خشية انتشار فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلغاء صلاة الجمعة في جميع المدن الإيرانية خشية انتشار فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).