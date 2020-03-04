هبوط جماعي ببورصات الأسواق العربية بمقدمتها السعودية

2020/03/04 | 16:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت البورصات العربية تعاملات، اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي، لتقتفي أثر البورصات العالمية.ورغم المحفزات الاقتصادية التي جرى الإعلان عنها أمس، فإن الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة زاد مخاوف المستثمرين بشأن حجم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد.وبعد ساعتين من التداولات، هوى مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.65% ليصل إلى 2494.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق […]

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