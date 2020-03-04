العبادي يقدم “رؤية حل” من ست نقاط تخص تشكيل الحكومة

2020/03/04 | 16:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … قدم رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي ما وصفها بـ”رؤية للحل” للاوضاع الحالية، تتضمن تشكيل حكومة مستقلة باشراك الناشطين، ولجان اشراف مشتركة.وقال العبادي في بيان، “نطالب جميع الاطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من ازمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيدا عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات.ولتجاوز ازمة الثقة وفراغ السلطة، […]

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