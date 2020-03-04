وثيقة: وزيرة التربية تتسلم توصية بتمديد العطلة 14 يومًا إضافيًا

2020/03/04 | 16:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقترحت لجنة التربية النيابية، تمديد عطلة نصف السنة إلى 22 اذار الجاري بدلا من 7 من الشهر الجاري.واظهرت وثيقة اطعلت عليها “يس عراق”، مخاطبة لجنة التربية لوزيرة التربية، بشأن تعطيل الدوام في مدارس العراق لغاية 22/3 بدلا من 7/3، لتنجب انتشار عدوى فيروس كورونا بين التلاميذ.

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