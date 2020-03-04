ارهابيون يستخدمون سلاحا كيميائيا بسراقب السورية

2020/03/04 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم الأربعاء، أن إرهابيين حاولوا تفجير حاويات للمواد السامة في مدينة سراقب بريف إدلب السورية.وقال المركز في بيان له: “قامت مجموعة من الإرهابيين يبلغ عدد أفرادها 15 شخصا، بمحاولة تفجير عبوات ناسفة بجانب حاويات مملوءة بمواد كيميائية سامة، وذلك بهدف تعطيل تقدم القوات الحكومية السورية في الأحياء الغربية […]

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