التخطيط العراقية تبلغ امريكا سعيها تشغيل 100 الف شاب

2020/03/04 | 16:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….افادت وزارة التخطيط العراقية يوم الاربعاء بمساعي الحكومة الاتحادية باطلاق مشروع اقتصادي يوفر نحو 100 الف فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص.جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط نوري صباح الدليمي في ديوان الوزارة اليوم ببغداد “باتريك دان” الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية في السفارة الأمريكية والوفد المرافق له الذي ضم ممثلة الوكالة الأمريكية […]

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