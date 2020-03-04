الحكومة تضع شروطاً “على قياسها” لتمويل المشاريع الاقتصادية

2020/03/04 | 16:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة السورية، معايير وضوابط مطلوبة لتمويل المشاريع لدى الجهات العامة في موازنة 2020، فيما اعتبر عضو في مجلس الشعب أن ذلك يعني “غياب جدية” الحكومة في

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