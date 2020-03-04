محافظ بغداد يوجه نداءً لمواطنيها ويدعوهم للابتعاد عن 3 اماكن


محافظ بغداد يوجه نداءً لمواطنيها ويدعوهم للابتعاد عن 3 اماكن
2020/03/04 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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