محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غد الخميس

2020/03/04 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كركوك

قررت إدارة محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس حفاظًا على سلامة...





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