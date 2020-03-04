هاشتاك “#كرماء_الدم” يتصدر ترند تويتر

2020/03/04 | 16:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد تصدر الهاشتاك الخاص بذكرى يوم الشهيد المقاوم “#كرماء_الدم” اليوم الاربعاء، ترند موقع تويتر على مواقع التواصل الاجتماعي.ويخص هذا الهاشتاك الذكرى السنوية التي تقيمها حركة عصائب اهل الحق والمصادف الرابع من شهر اذار من كل عام، اكراما لشهداء الارض والمقدسات من ابناء المقاومة الاسلامية بصورة عامة وشهداء الحركة بشكل خاص.

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