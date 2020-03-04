تحذيرات من تحول العراق إلى “بؤرة” لفيروس كورونا

2020/03/04 | 16:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) …حذر عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي من تحول العراق إلى “بؤرة” لفيروس كورونا المستجد في حال عدم منع التجمعات والسيطرة على المنافذ الحدودية.وقال البياتي في تغريدة له على تويتر، إن “الدول التي انشأ الفيروس فيها بؤرة جديدة بعد الصين لم تهتم بقضية منع التجمعات والسيطرة على المنافذ الحدودية”.[…]

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